Детский лагерь «Гастритик» откроют в рамках фестиваля Gastreet в Сочи

Гастрономический фестиваль Gastreet пройдет с 5 по 10 июня в Красной Поляне. Предполагается, что его посетят 5 тыс. представителей ресто-бизнеса.

Для проведения форума в рамках фестиваля полностью закроют один из уровней курорта на высоте 960 м. На форуме участники обсудят ключевые стратегические, партнерские и инвесторские вопросы.

В рамках фестиваля будет работать детский лагерь «Гастритик». В нем для детей будут проводиться «вкусные» квесты и экскурсии. Также для них организуют творческие уголки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль объединит рестораторов, шеф-поваров, отельеров, бар-менеджеров, поставщиков оборудования, представителей кофейной и винной индустрий со всей России. Для них проведут свыше 150 лекций и мастер-классов от ведущих экспертов. На уличном фудмаркете гостям предложат разнообразные угощения.