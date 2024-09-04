Детская школа искусств открылась после ремонта в Брюховецком районе

Ученики уже приступили к занятиям. Изменения коснулись практически каждого кабинета школы.

Новый учебный год ученики начнут уже в отремонтированном здании. Это стало подарком для юных талантов и их преподавателей.

«Обновленная школа после капитального ремонта сможет вновь принять мальчишек и девчонок. Теперь 720 учеников в комфортных условиях будут заниматься музыкальным, изобразительным, хореографическим и театральным искусствами», — сообщает корреспондент Виктория Дубовая.

Отремонтировали и концертный зал на 238 мест. Его оснастили современной звуковой и световой аппаратурой. Это поможет ученикам оттачивать свое мастерство на сцене и регулярно выступать перед зрителями.

Воспитанники уже самостоятельно успели оценить и обновленные хореографические классы. Отремонтировали и оснастили новым оборудованием классы для музыкальных занятий.

— Школа так изменилась, я зашла и сразу не узнала ее. Вместо раздевалки сделали большой класс, где может играть оркестр.

— Мне понравились ступеньки в виде клавиатуры. На них можно теперь прыгать, как по нотам.

— После нового ремонта наша школа стала красивее.

В рамках национального проекта «Культура» на ремонт выделили 11 млн рублей.

«Школе нашей 57 лет, располагаемся в этом здании мы с 1987 года. Такого капитального ремонта не было с этих времен. В течение четырех месяцев мы провели большую работу. Отремонтирована входная группа здания, фойе, два зала хореографии, актовый зал», — говорит директор детской школы искусств станицы Брюховецкой Оксана Пластун.

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина посетила обновленное учреждение. Она осмотрела детскую школу искусств и поблагодарила всех, кто помогал с ремонтом.

«Ваш район первый по национальному проекту с большим опережением почти на полгода выполнил ремонтные работы. Я хочу большое спасибо сказать всем, кто помогал это осуществлять», — отмечает Лапина.

Обновленная школа не только поможет реализовать потенциал детей, но и станет начальной площадкой для дальнейшего творческого пути.

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