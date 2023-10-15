Детская сборная Краснодарского края по пляжному футболу выиграла Кубок РФС

Турнир на Кубок РФС «Наша смена» среди детских команд 2011-2012 годов рождения состоялся в Москве.

Состязании прошло в рамках «Московского международного Кубка-2023». В нем участвовали 10 команд из разных регионов России и Беларуси.

Краснодарский край представляли команды Академии ПФК «Краснодар-ЮМР» и «Тайгер», состоящая из игроков системы подготовки резерва краснодарского клуба и воспитанников детско-юношеской школы «Юность» Белореченского района.

Обе команды успешно прошли групповой этап и вышли в полуфинал. В решающих матчах «Тайгер» дошел до финала и выиграл Кубок РФС «Наша смена». В матче за «золото» представители Краснодарского края со счетом 3:2 обыграли «Звезду» из Ярославской области.

Ранее победу в турнире среди команд 2009-2010 годов рождения одержали воспитанники Академии ПФК «Краснодар-ЮМР», а юниоры до 21 года заняли второе место. Таким образом, кубанские пляжные футболисты лидируют на федеральном уровне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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