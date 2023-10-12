Кубанские спортсмены завоевали медали на Спартакиаде по мини-футболу в Сочи

Всероссийская Спартакиада специальной Олимпиады по мини-футболу прошла на курорте с 8 по 11 октября.

В соревнованиях для спортсменов с ментальными нарушениями приняли участие 22 команды из 17 регионов России. Мужские и женские команды разделили на дивизионы. Матчи проходили в течение двух дней.

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По итогам соревнований две мужские команды из Краснодарского края завоевали бронзовые и серебряные медали в разных дивизионах. Женская команда, представляющая Кубань, заняла 4 место в своем дивизионе.

Завершившаяся в Сочи Спартакиада по мини-футболу стала самым массовым соревнованием для лиц с ментальными особенностями в истории региона. Специальная Олимпиада завершилась словами благодарности от спортсменов и их тренеров.

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