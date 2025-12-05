Детсад на улице Воробьева в Краснодаре планируют открыть в сентябре 2026 года

С просьбой объяснить , почему остановились работы на стройплощадке детского сада на улице Воробьева , к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на «Прямой линии» обратилась жительница поселка Плодородного.

По словам женщины, здание детского сада уже готово, осталось только установить беседки на его территории, но никто этим не занимается.

«От матерей нашего района мы очень просим объяснить, по какой причине не сдан детский сад. Дети хотят ходить в садик. Осталось поставить только беседки и ввести в эксплуатацию», — сообщила Светлана Березина.

Глава Краснодара Евгений Наумов объяснил, что детский сад строится по программе комплексной застройки территории силами строительной компании, у которой произошли финансовые проблемы.

«Этот детский сад на 300 мест строится застройщиком за свои средства с программой дальнейшего выкупа. Да, у него были присадки по финансовой ситуации, но по его заверениям и обязательствам в первом полугодии следующего года он его построит. Там высокая степень готовности, порядка 90% строительная готовность. Есть заверения, что детский сад будет достроен с дальнейшим выкупом и введению его в эксплуатацию. Планируем, что в сентябре он заработает в полном режиме и примет первых детей».

Кондратьев отметил, что застройщики не должны как начинать строительство многоквартирных домов без соцобъектов, так и сдавать после того, как многоэтажки ввели в эксплуатацию.

«Они же сдают свои объекты коммерческие, а теперь социальный объект тоже нужно будет сдать. Если они не сдадут детский сад, чтобы он принял своих первых воспитанников 1 сентября, тогда договоренность нарушается. И тогда проблема может возникнуть по сдаче в эксплуатацию их коммерческих объектов», — подчеркнул губернатор.

