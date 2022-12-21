Дети военнослужащих Краснодарского края посетили новогоднюю елку в Москве

В новогодней елке в столичном Доме молодежи приняли участие дети и их мамы из Новороссийска, Краснодара и Кущевского района. В общей сложности — порядка 50 человек. Мероприятие провели в рамках федерального проекта #МыВместе.

Всего участниками новогодних елок стали дети из 13 регионов РФ. Для них организовали развлекательную программу с участием новогодних персонажей. Аниматоры обучали детей основам жонглирования, водили хороводы и пели песни. После этого гости посмотрели новогодний спектакль и получили подарки.

Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи и арт-кластер «Таврида» при поддержке Ассоциации волонтерских центров и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение детей и молодежи», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: главную новогоднюю елку установили и украсили в Краснодаре.