Дети военнослужащих Краснодарского края посетили новогоднюю елку в Москве
Общество
21.12.2022 11:53
В новогодней елке в столичном Доме молодежи приняли участие дети и их мамы из Новороссийска, Краснодара и Кущевского района. В общей сложности — порядка 50 человек. Мероприятие провели в рамках федерального проекта #МыВместе.
Всего участниками новогодних елок стали дети из 13 регионов РФ. Для них организовали развлекательную программу с участием новогодних персонажей. Аниматоры обучали детей основам жонглирования, водили хороводы и пели песни. После этого гости посмотрели новогодний спектакль и получили подарки.
Организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи и арт-кластер «Таврида» при поддержке Ассоциации волонтерских центров и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение детей и молодежи», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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