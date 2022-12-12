Главную новогоднюю елку установили и украсили в Краснодаре

Она искусственная, со старыми игрушками, но все равно нарядная. Что еще не хватает для создания праздничного настроения горожанам?

«Шарами и гирляндами украсили главную городскую елку Краснодара. Цвета выбрали яркие, праздничные — золотой, красный, синий. Можно сказать, что 22-метровый символ Нового года уже полностью готов к его встрече. Не хватает подсветки. Но ее в полной красе можно увидеть только вечером», — сказала корреспондент Екатерина Лелюх.

Кроме того, к работе уже практически готовы аттракционы. Традиционно дети в свои каникулы ведут сюда родителей уже многие годы. Как говорят краснодарцы и гости города, для праздничного настроения не хватает разве что снега:

— Елка появилась, настроение получше прям стало.

— И подарки готовим, и настроение готовим. Снега только не хватает.

— Настроения пока нет, потому что нет снега, а так — все замечательно.

— Очень красиво, праздничное настроение, всегда люблю этот период, ощущение чуда, праздника.

«Скоро здесь появятся дополнительные фотозоны и, конечно, рождественская ярмарка. Она откроется 24 декабря и будет работать с 10:00 до 23:00 вплоть до 8 января. Здесь можно будет купить подарки, украшения на свою новогоднюю елку или что-то к праздничному столу. Осталось дождаться открытия», — сказала Екатерина Лелюх.