Дети с тяжелыми заболеваниями смогут бесплатно летать на лечение и обратно

Фото пресс-службы Правительства РФ

Возможность бесплатных авиаперелетов для тяжелобольных детей с 1 января 2023 года расширило Правительство РФ. Постановление подписал председатель кабмиина Михаил Мишустин.

Решение распространяется на детей, находящихся на гемодиализе или проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию. Также авиаперелеты будут бесплатными для их родителей или сопровождающих.

«Дети-инвалиды с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплатно летать до места лечения и обратно», — сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Бесплатный перелет будет предоставляться в том случае, если дорога на лечение займет более 12 часов на ж/д транспорте или составляет более 1 тыс. км.

«Проезд детей с инвалидностью к месту лечения и обратно предоставляется в рамках набора социальных услуг. В состав таких услуг также входит лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на пригородных электропоездах», — говорится в сообщении правительства.

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