Дети нашли мины в лесу под Новороссийском и начали с ними играть

Взрывоопасные предметы обнаружили днем 16 апреля в окрестностях поселка Федотовка.

Местные жители увидели, что школьники играют с ржавыми минами времен Великой Отечественной войны и сообщили об этом в экстренные службы. На место выехали участковые из Мысхако и кинолог со служебной собакой.

Боеприпасы доставили на полигон для уничтожения, сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

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