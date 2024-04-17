Дети нашли мины в лесу под Новороссийском и начали с ними играть
Общество
17.04.2024 12:19
Взрывоопасные предметы обнаружили днем 16 апреля в окрестностях поселка Федотовка.
Местные жители увидели, что школьники играют с ржавыми минами времен Великой Отечественной войны и сообщили об этом в экстренные службы. На место выехали участковые из Мысхако и кинолог со служебной собакой.
Боеприпасы доставили на полигон для уничтожения, сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.
Читайте также: более 90 артиллерийских снарядов нашли на стройплощадке в Краснодаре. Подозрительную находку обнаружили во время земляных работ на строительной площадке в поселке Знаменском.