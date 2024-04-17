Более 90 артиллерийских снарядов нашли на стройплощадке в Краснодаре

Подозрительную находку обнаружили во время земляных работ на строительной площадке в поселке Знаменском.

Рабочие заметили несколько ржавых боеприпасов и сообщили об этом в экстренные службы. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что это 76-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.

Всего на стройплощадке в Знаменском нашли 92 снаряда. Сотрудники ОМОН «Пластун» вывезли боеприпасы на полигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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