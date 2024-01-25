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Дети ходят в школу по воде: в СК возбудили дело о подтоплении в Динском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/deti-hodyat-v-shkolu-po-vode-v-sk-vozbudili-delo-o-podtoplenii-v-dinskom-rajone
Дети ходят в школу по воде: в СК возбудили дело о подтоплении в Динском районе
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Жители поселка Южного Динского района пожаловались, что территорию населенного пункта затопило водой.

Из-за того, что местные власти проигнорировали проблемы с ливневками, дети вынуждены ходить в школу практически по воде — вокруг образовалось затопленное поле.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту организовали процессуальную проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Ход расследования находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители поселка под Краснодаром пожаловались на постоянное подтопление дороги. Прокуратура проверит информацию о подтоплении участка у школы.

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