Дети ходят в школу по воде: в СК возбудили дело о подтоплении в Динском районе

Жители поселка Южного Динского района пожаловались, что территорию населенного пункта затопило водой.

Из-за того, что местные власти проигнорировали проблемы с ливневками, дети вынуждены ходить в школу практически по воде — вокруг образовалось затопленное поле.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту организовали процессуальную проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах. Ход расследования находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители поселка под Краснодаром пожаловались на постоянное подтопление дороги. Прокуратура проверит информацию о подтоплении участка у школы.