Десятую встречу министров труда и занятости стран БРИКС проведут в Сочи

Мероприятие состоится 9-10 сентября. По результатам встречи ожидается принятие декларации с описанием важных направлений сотрудничества в сфере трудовых отношений. Впервые встречу проведут расширенном составе.

В повестке обсуждения министров — вопросы платформенной занятости и трансформация трудовых отношений под воздействием технологических трендов, социальная защищенность и повышение культуры труда, снижение производственного травматизма, развитие механизмов непрерывного образования и современные инструменты социальной политики.

«На этой встрече мы поделимся с коллегами своими подходами к прогнозированию потребностей рынка труда, представим наши наработки в сфере социального страхования, расскажем о результатах перехода на единый тариф страховых взносов», — отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Участники встречи также побывают на площадке Всероссийской недели охраны труда — крупнейшего отраслевого мероприятия в России.

Всего на мероприятии ожидается порядка 100 участников, в том числе в качестве наблюдателей приглашены более 40 представителей Профсоюзного форума БРИКС, заседание которых также состоится в Сочи 7-8 сентября в преддверии встречи министров.

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