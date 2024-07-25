В Сочи состоялся второй Саммит Школьников стран БРИКС

Участниками стали 130 подростков из Индии, Африки, Объединенных Арабских Эмиратов и 28 регионов России.

Обсуждали перспективы развития образовательного туризма. Школьники представили свои исследования объектов культурного наследия и образования стран союза.

«У нас есть представитель из ЮАР и прежде всего представители африканских стран здесь для того, чтобы поделиться знаниями о культуре, об истории, менталитете, культурном коде. Мы надеемся, что вместе с российской молодежью они смогут работать для международных проектов и для лучшего будущего», ― отмечает директор школы БРИКС+ в Африке Алег Витфильд.

― Подобного рода мероприятия помогают развивать эрудицию, узнавать больше о странах БРИКС+.

Развитие образовательного туризма ― это не только шанс познакомиться с культурой и традициями других стран, но и возможность показать иностранцам многогранную Россию.

«В основе сотрудничества России с БРИКС лежат ее стратегические интересы. С одной стороны, БРИКС ― это символ многополярного мира, с другой, является генератором ее развития. Сегодня создается спрос на новый тип кадров, в первую очередь среди молодежи. Сегодня задача БРИКС ― это интеграция молодежи», ― подчеркивает директор международной школы БРИКС+ в России Гюнай Абилова.

Ярким завершением встречи стал концерт с народными танцами стран БРИКС и выступление заслуженного артиста Российской Федерации Александра Покидченко.

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