«Десятка» сбила 72-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги в Усть-Лабинском районе

Авария произошла 22 июня около 22:00 на улице Красной в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем ВАЗ-2110 выезжала с прилегающей территории на улицу Красную и сбила 72-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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