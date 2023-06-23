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«Десятка» сбила 72-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyatka-sbila-72-letnyuyu-zhenshhinu-kotoraya-shla-po-obochine-dorogi-v-ust-labinskom-rajone
«Десятка» сбила 72-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги в Усть-Лабинском районе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 22 июня около 22:00 на улице Красной в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем ВАЗ-2110 выезжала с прилегающей территории на улицу Красную и сбила 72-летнюю женщину, которая двигалась по краю проезжей части.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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