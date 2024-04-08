Десятимиллионному гостю выставки «Россия» подарили экскурсию на атомные ледоколы

Десятимиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 6 апреля стал Константин Панфилов из Ярославля.

Мужчина приехал на выставку вместе с супругой Екатериной. Им вручили в подарок сертификат на путешествие в Мурманск, который включает экскурсии по атомным ледоколам «Ленин» и «Атомфлот». Также пара сможет познакомиться со знаменитой Кольской АЭС.

Кроме того, для юбилейного посетителя проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы полностью оплатят супругам проживание и проезд из Ярославля.

«Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе «Ленин». Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота. Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. Вам покажут системы управления, штаб морских операций, и вы увидите, как управляют флотом. Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит вашу жизнь», — подчеркнул генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко.

В рамках международной выставки-форума «Россия» на одной площадке собрали основные достижения страны — экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Для гостей предусмотрели культурно-развлекательные мероприятия, насыщенную деловую и образовательную программы, сообщает пресс-служба выставки «Россия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девятимиллионный посетитель выставки достижений «Россия»» получил сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал.