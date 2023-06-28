Десятилетняя девочка пострадала в ДТП в Краснодарском крае

Авария произошла 28 июня около 11:00 на 1399-м километре трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По предварительным данным, водитель Kia Picanto не выбрал безопасную скорость, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в металлическое ограждение.

В результате ДТП в автомобиле в качестве пассажира ехала 10-летняя девочка. Она получила травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Горячему Ключу.

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