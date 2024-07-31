Десятилетний мальчик ушел из дома и пропал в Краснодаре

По данным полиции Краснодара, 10-летний мальчик 30 июля ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы мальчика: рост около 145 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза карие.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам +79385261929 или 102, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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