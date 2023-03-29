Десятиклассник из Краснодарского края стал призером Всероссийской олимпиады по итальянскому языку
Об этом 29 марта сообщила в соцсетях вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
По словам замглавы региона, Ликордари Юссеф Леон из Староминского района победил в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по итальянскому языку.
«Это уже не первый опыт участия в финале олимпиады — в прошлом году Леон также дошел до заключительного этапа. Кроме того, парень показывает успехи в спорте, участвует и побеждает в различных соревнованиях. Поздравляю школьника и его педагога с этим высоким достижением. Желаю новых побед и дальнейших успехов», — написала Анна Минькова в Telegram.
Участницами заключительного этапа также стали Ксения Завражнова из Ейска и Екатерина Сю из Анапы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее одиннадцатиклассник из Краснодарского края стал призером Всероссийской олимпиады по экономике.
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