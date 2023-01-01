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Десять кинокомпаний получили компенсации за снятые в 2022 году в Краснодарском крае фильмы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyat-kinokompanij-poluchili-kompensatsii-za-snyatye-v-2022-godu-v-krasnodarskom-krae-filmy
Десять кинокомпаний получили компенсации за снятые в 2022 году в Краснодарском крае фильмы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Механизм компенсации части затрат, понесенных кинопроизводителями на Кубани во время съемок фильмов, внедрили в 2021 году.

В 2021 году в краевой департамент инвестиций и развития МСП за мерой поддержки обратились 10 производителей. Субсидию получили 5 компаний по 6 кинокартинам в общем размере 19,16 млн рублей. В 2022 году поступило 22 заявки. Субсидию на общую сумму 38,4 млн рублей получили 10 компаний по 19 кинофильмам.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, Кубань является одним из самых привлекательных для кинопроизводителей регионов, где предоставляют полный комплекс возможностей для организации съемочного процесса.

«Если в 2020 году на территории края отсняли более 20 кинопроектов, то в 2021 году данный показатель уже увеличился на 50%. В 2022 году мы видим, что, несмотря на все трудности реализации проектов и ограничения в авиаперелетах, в регионе данная тенденция сохраняется», — добавил замглавы региона.

Также растет число привлекаемых к киносъемкам местных предпринимателей. Если в 2021 году их было 58, то в 2022 году число кубанских контрагентов увеличилось до 242.

Кроме финансовой поддержки для кинопроизводителей создали кинокомиссию, которая оказывает помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности их проведения. В прошлом году комиссия провела более 170 консультаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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