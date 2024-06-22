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Десять часов спасатели искали мужчину и его 12-летнюю дочь в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyat-chasov-spasateli-iskali-muzhchinu-i-ego-12-letnyuyu-doch-v-gorah-sochi
Десять часов спасатели искали мужчину и его 12-летнюю дочь в горах Сочи
Фото t.me/kubanspas

Вечером 21 июня спасателям Адлерского АСО поступила информация о заблудившихся туристах в районе Сухого каньона.

Спасателям сообщили, что помощь требуется мужчине и его 12-летней дочке, которая получила рваную рану ноги. Сразу началась поисково-спасательная работа.

Специалисты позвонили туристам и были с ними на связи до самого обнаружения. Пострадавших обнаружили на скале и оказали ребенку первую помощь, а затем при помози альпинистского снаряжения спустили и проводили в безопасное место.

От дальнейшей медпомощи отец с дочкой отказались, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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