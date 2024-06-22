Десять часов спасатели искали мужчину и его 12-летнюю дочь в горах Сочи

Вечером 21 июня спасателям Адлерского АСО поступила информация о заблудившихся туристах в районе Сухого каньона.

Спасателям сообщили, что помощь требуется мужчине и его 12-летней дочке, которая получила рваную рану ноги. Сразу началась поисково-спасательная работа.

Специалисты позвонили туристам и были с ними на связи до самого обнаружения. Пострадавших обнаружили на скале и оказали ребенку первую помощь, а затем при помози альпинистского снаряжения спустили и проводили в безопасное место.

От дальнейшей медпомощи отец с дочкой отказались, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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