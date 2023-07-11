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Десантные корабли ВМФ начали переправлять машины через Керченский пролив

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/desantnye-korabli-vmf-nachali-perepravlyat-mashiny-cherez-kerchenskij-proliv?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Экипажи кораблей «Калининград» и «Оленегорский горняк» работают в круглосуточном режиме совместно с пассажирскими судами.

Сегодня первый рейс из порта «Кавказ» совершил экипаж БДК «Оленегорский горняк». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Десантные корабли могут принять на борт до 40 автомобилей каждый. БДК задействовали для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона, сообщает ТАСС.

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