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Более 530 машин стоят в пробке перед Крымским мостом в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-530-mashin-stoyat-v-probke-pered-krymskim-mostom-v-krasnodarskom-krae
Более 530 машин стоят в пробке перед Крымским мостом в Краснодарском крае
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

По данным на 17:00 10 июля, в очереди со стороны Тамани находится 534 автомобиля. Время ожидания составляет около 2 часов.

В очереди со стороны Керчи стоят 150 машин. Время ожидания до часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Часом ранее в очереди на досмотр со стороны Тамани стояли 853 машины.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 17:15, длина автомобильного затора на подходах к мосту со стороны Кубани составляет около 8,5 км. Со стороны Керчи — около 1,8 км.

В 17:00 Керченская паромная переправа возобновила работу, прерванную ранее из-за шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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