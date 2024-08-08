Державшему на цепи приемного сына мужчине дали 6 лет колонии на Кубани

Приговор мужчине, которого обвиняли в истязании приемного ребенка и лишении его свободы, в августе вынес Усть-Лабинский районный суд.

По данным суда, с июля 2017 года на воспитании в семье мужчины находился мальчик, имеющий ментальные отклонения. Мужчина раздражался из-за малозначительных поводов, издевался над ребенком и регулярно бил его, а также приковывал мальчика за ногу цепью к батарее.

Возбудили уголовное дело. Расследование провели в СУ СК по Краснодарскому краю. В суде обвиняемый не признал вину.

Суд назначил подсудимому 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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