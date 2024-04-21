Дерматолог Жабоева рассказала, кому нельзя делать татуировки или татуаж

Татуировки и татуаж делают на разном оборудовании, это две разные процедуры, однако противопоказания у них схожие.

Кому противопоказано делать тату или татуаж бровей, глаз, губ, рассказала д. м. н., профессор, дерматолог-косметолог, заслуженный врач России Светлана Жабоева.

Первое — рисунки на коже могут помешать своевременной диагностике меланомы (в народе — рак кожи). Поэтому категорически не рекомендуется делать татуировки людям, имеющим в медкарте записи об онкологических заболеваниях кожи, плоскоклеточном или базальноклеточном раке, меланоме. Кроме того, воздержаться стоит, если такие записи есть у родственников, особенно ближайших.

Кроме того, краска, которой проводят процедуру, может вызвать аллергическую реакцию, поэтому если есть склонность к различного рода крапивницам, лучше не пробовать.

«Татуировки надо с большой осторожностью делать людям, у которых гиперчувствительная кожа, склонная к аллергии. Кроме того, есть риск аллергии не только на краситель, но и на анестезию, которая применяется перед процедурой. Это касается не только татуировок, но и татуажа», — отметила Жабоева.

И третье, нельзя делать татуаж любой сложности при инфекционных или бактериальных заболеваниях. Если есть склонность к пробуждающемуся герпесу (например, простуда на губе), перед и после процедуры нужно пропить противовирусные препараты.

«Обострение герпетической инфекции на лице в области губ, может изменить форму татуажа. То есть линия будет не четкая, а размытая из-за присоединившегося воспаления», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Также врач напомнила о том, что при татуаже все должно быть стерильно, иглы — одноразовые, а на красители необходимо просить сертификаты.

Читайте также: психолог Минаева рассказала, как полноценно отдохнуть за выходные.