Дерматолог рассказала о рисках применения народных средств для загара

Нанесение оливкового масла и пива на тело для получения загара может вызвать ожоги.

Доктор медицинских наук, дерматолог Светлана Жабоева отметила, что оба метода эффективного загара не только бесполезны, но и опасны. По ее словам, масло можно использовать только после загара и принятия душа как успокаивающее и смягчающее средство.

«Что касается пива, возможно, кто-то придумал этот совет из-за того, что напиток содержит витамины группы B и хмель. Но если использовать пиво без средства для защиты от солнца, это вряд ли принесет нужный эффект, зато может привести к ожогу», — рассказала врач.

Дерматолог посоветовала безопасные средства для загара. Так, для усиления загара подойдут антиоксиданты и средства, которые содержат бета-каротин и ликопин, например, морковный сок. Тем не менее доктор подчеркнула, что ни ликопин, ни бета-каротин не дадут бронзового загара.

«Лучше использовать специальные наружные косметические средства — усилители загара, где точно выверено количество и качество веществ, которые могут помочь с активацией меланина в коже», — порекомендовала специалист.

Врач рассказала, что при отдыхе на солнце следует использовать средства не для усиления загара, а для защиты от ультрафиолетового излучения. По ее словам, рынок солнцезащитной косметики предлагает множество профессиональных средств, например, молочко, масла и крем.

«Главное, смотрите, чтобы SPF-средство защищало как от А, так и от В лучей. Рекомендуется проверять индекс ультрафиолетовой активности перед тем, как загорать, его можно посмотреть в телефоне, как прогноз погоды. Если он выше трех, то это уже риск ожога, и без солнцезащитных средств выходить нельзя», — посоветовала Жабоева.

Также врач напомнила, что с 11:00 до 16:00 не рекомендуется находиться на солнце даже с защитным средством, сообщает радио Sputnik.

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