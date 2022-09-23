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Дерматолог: осенью кожа рук может превратиться в «ворота для инфекций»

Общество
23.09.2022 09:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/dermatolog-osenyu-kozha-ruk-mozhet-prevratitsya-v-vorota-dlya-infektsij
Дерматолог: осенью кожа рук может превратиться в «ворота для инфекций»
Фото unsplash.com

Врач-дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей рук с приходом холодов.

Из-за резких перепадов температуры и ветра кожа на руках может высохнуть. При отсутствии ухода могут появиться кровоточащие трещины.

«Сухая и потрескавшаяся из-за холодов кожа рук — это входные ворота на теле человека для всех инфекций. Кроме того, такая кожа может привести к развитию аллергических заболеваний или экземы и так далее. Нельзя не обращать внимания на сухую и потрескавшуюся кожу. Ее надо лечить», — рассказала врач Юлия Галлямова.

По словам дерматолога, вернуть коже нормальное состояние помогут кремы с особым составом. Врач советует использовать увлажняющий крем, а при холодах — с более плотной текстурой, в котором есть ланолин или вазелин. Крем должен создавать более плотное покрытие.

Дома средство для ухода нужно использовать после мытья рук. Желательно, чтобы в составе была гиалуроновая кислота, сообщает радио Sputnik.

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