Дерматолог Галлямова: переедание и употребление алкоголя могут навредить коже

Врач-дерматолог дала советы по уходу за кожей лица в новогодние праздники.

По словам специалиста, в продолжительные новогодние праздники люди часто не ограничивают себя в еде. Также злоупотребляют алкоголем и спят меньше, чем обычно.

«Как известно, алкоголь вытягивает из кожи воду, может произойти ее обезвоживание. Кожа в зимнее время и так пересушивается из-за перепадов температур, домашнего отопления и сухости в квартире, а мы к этому добавляем еще и алкоголь», — рассказала Юлия Галлямова.

Она посоветовала увлажнять кожу подходящими средствами и пить достаточное количество воды — 30 миллилитров воды на килограмм веса в сутки.

Негативно на состояние кожи влияют переедание и бессонные ночи. Например, из-за недосыпания нарушается циркадный ритм.

«Он очень важен. Повышенное деление клеток происходит именно в ночное время. Если циркадный ритм кератиноцитов нарушен, то их деление будет замедляться, и в будущем кожа будет стареть быстрее», — уточнила врач-дерматолог.

Если употреблять много мучного и сладкого, возникает риск застоя жидкости в коже. Из-за этого появляются складки, морщины, отечность.

Лучшим средством по уходу за кожей лица эксперт считает маски. Например, в состав которых входит гиалоурановая кислота, антиоксиданты, витамины Е и С

«Любая маска направлена на усиленное увлажнение за счет большей окклюзии, чем кремы. Также утром хорошо делать тканевые маски, которые снимают отечность. Для того, чтобы тканевая маска лучше тонизировала кожу, ее надо подержать в холодильнике и уже прохладной положить на лицо», — цитирует Галлямову радио Sputnik.

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