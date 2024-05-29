Дерматолог Филева рассказала, как правильно загорать

Ожог можно получить не только на южном курорте, но и в более северных регионах.

По словам дерматолога Александры Филевой, летом в ясную погоду ультрафиолетовые лучи достаточно активны вне зависимости от географического положения.

«Для загара лучше всего выбирать время до 10:00 или после 17:00. В эти часы солнечные лучи менее интенсивны, а риск получить ожог не так велик», — посоветовала эксперт.

По словам врача, привыкать к загоранию надо постепенно, чтобы кожа успела адаптироваться и выработать достаточное количество меланина, защищающего клетки от ультрафиолетовых лучей.

«Начинать сезон следует с коротких сеансов на солнце, постепенно увеличивая их продолжительность — так кожа успеет адаптироваться», — объяснила эксперт.

Также специалист порекомендовала использовать солнцезащитные средства. Так, кремы с SPF 30 и выше помогут сократить риск ожогов, а также защитят кожу от вредного воздействия излучения.

«Наносить средство следует за 20-30 минут до выхода на улицу, а затем обновлять слой крема каждые два часа. Использовать солнцезащитные средства следует всегда, даже когда кожа уже загорела», — рассказала дерматолог.

Кроме того, Александра Филева отметила важность головных уборов для защиты от солнца, сообщает RT.

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