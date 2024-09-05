Деревянная заброшка загорелась в лесу под Геленджиком

Сообщение о пожаре на улице Короленко в селе Дивноморском поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 5 сентября в 18:29.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелось заброшенное деревянное строение. В 18:39 пожар локализовали. Его площадь составила 50 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В соцсетях местные жители сообщили о том, что пожар произошел в лесу в районе стадиона «Юность». Вероятная причина пожара — разведение костров местными жителями.

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