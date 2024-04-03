Деревья вырубят для трамвайной ветки в районе Западного Обхода Краснодара

Для завершения очередного этапа строительства трамвайной линии от депо по улице Славянской и до Красных Партизан территорию освободят от зеленых насаждений. Весь ущерб полностью компенсируют.

Замглавы Краснодара Владимир Архипов отметил, что реализация проекта обеспечит транспортную доступность для жителей новых районов города.

«Благодаря этой ветке они смогут быстро и с комфортом доехать до центра города. Также строительство линии позволит разгрузить трафик на дорогах нашего быстрорастущего города-миллионника», — добавил он.

Деревья и кустарники срубят в зоне строительства трамвайной ветки от улицы имени Толбухина в районе Западного депо и до улицы Заполярной. За здоровые насаждения концессионер заплатил в городскую бюджет свыше 31 млн рублей, рассказал директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

«За счет этого после завершения строительных работ Центр озеленения и экологии проведёт компенсационное озеленение в близлежащих районах», — добавил директор.

Кроме того, организуют санитарную вырубку 15 аварийных деревьев. При обследовании нашли признаки стволовой гнили, заломы, а также упавшие деревья и сухостои, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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