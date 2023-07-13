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Деревообрабатывающий комбинат сгорел в Абинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/derevoobrabatyvayushhij-kombinat-sgorel-v-abinske
Деревообрабатывающий комбинат сгорел в Абинске
Деревообрабатывающий комбинат сгорел в Абинске

О возгорании на мебельном предприятии, работающем с 70-х годов прошлого века, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» местные жители.

Сообщение о пожаре на улице Гречко поступило в МЧС 13 июля в 21:35.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что пожар произошел в ангаре. Площадь возгорания составила 250 кв. м — огонь удалось локализовать.

К тушению комбината привлекли 22 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Местные жители со ссылкой на работников предприятия сообщают, что внутри загорелся цех переработки пластика. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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