Деревообрабатывающий комбинат сгорел в Абинске
Происшествия
13.07.2023 23:36
О возгорании на мебельном предприятии, работающем с 70-х годов прошлого века, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» местные жители.
Сообщение о пожаре на улице Гречко поступило в МЧС 13 июля в 21:35.
По прибытии пожарных подразделений установлено, что пожар произошел в ангаре. Площадь возгорания составила 250 кв. м — огонь удалось локализовать.
К тушению комбината привлекли 22 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Местные жители со ссылкой на работников предприятия сообщают, что внутри загорелся цех переработки пластика. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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