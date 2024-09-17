Дерево упало на припаркованные машины в Сочи

Инцидент произошел во второй половине дня 17 сентября на улице Роз в центре города-курорта.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что большое дерево упало на несколько стоящих на платной парковке машин. По словам очевидцев, автомобили получили механические повреждения, им потребуется ремонт. О пострадавших не сообщается.

По словам местных жителей, дерево было аварийным. Жильцы окрестных домов неоднократно обращались с просьбой спилить его.

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