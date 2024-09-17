300-летний дуб рухнул на территории пансионата в Джубге

Дуб рос на территории пансионата «Джубга» в Туапсинском райне. Возраст дерева был около 300 лет. Недавно древнее дерево рухнуло.

По словам ведущего специалиста отдела ЖКХ администрации Джубгского городского поселения Сергея Кондратьева, дерево было крепким на вид, но внутри ствол был совершенно не жизнеспособным.

«Рухнул дуб не сразу, а в два этапа: сначала упала одна часть дерева, потом вторая, причем, в абсолютно ясную, солнечную безветренную погоду. Рядом никто не проходил и не пострадал», — добавил специалист.

Ствол дерева еще не распилили. Специалисты из природоохранного ведомства осмотрят дерево, чтобы подтвердить, что дерево упало от старости, пишет Telegram-канал «У Черного моря. Туапсе».

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