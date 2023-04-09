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Дерево рухнуло на иномарку в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/derevo-ruhnulo-na-inomarku-v-tsentre-krasnodara
Дерево рухнуло на иномарку в центре Краснодара
Фото из соцсетей

Это произошло 9 апреля около 10:00 на улице Передовой в районе ВНИИМКа.

Дерево рухнуло на кроссовер Hyundai. В результате происшествия никто не пострадал, но иномарка получила серьезные механические повреждения кузова. Для его восстановления потребуется дорогостоящий ремонт.

Владелица кроссовера рассказала в соцсетях, что сотрудники ГИБДД не стали регистрировать этот инцидент как ДТП. Выплаты по страховому полису ОСАГО ей не полагаются.

«Я могу подать в суд на коммунальщиков, но выиграю, только, если у меня будет подтверждение, что упавшее дерево было на снос, а этой пометки на стволе нет», — рассказала девушка в соцсетях.

Читайте также: в Сочи дерево упало на машину и придавило ее к дороге. Инцидент произошел утром 30 марта на улице Депутатской в микрорайоне «Светлана».

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