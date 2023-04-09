Дерево рухнуло на иномарку в центре Краснодара
Происшествия
09.04.2023 16:31
Это произошло 9 апреля около 10:00 на улице Передовой в районе ВНИИМКа.
Дерево рухнуло на кроссовер Hyundai. В результате происшествия никто не пострадал, но иномарка получила серьезные механические повреждения кузова. Для его восстановления потребуется дорогостоящий ремонт.
Владелица кроссовера рассказала в соцсетях, что сотрудники ГИБДД не стали регистрировать этот инцидент как ДТП. Выплаты по страховому полису ОСАГО ей не полагаются.
«Я могу подать в суд на коммунальщиков, но выиграю, только, если у меня будет подтверждение, что упавшее дерево было на снос, а этой пометки на стволе нет», — рассказала девушка в соцсетях.
Читайте также: в Сочи дерево упало на машину и придавило ее к дороге. Инцидент произошел утром 30 марта на улице Депутатской в микрорайоне «Светлана».
Популярные новости
- Кардиолог рассказал, как увеличить продолжительность жизни
- В ближайшие дни в Краснодарском крае прекратятся дожди
- Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
- На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
- Экскаваторщик обнаружил 40-килограммовую авиабомбу времен войны в Крымском районе
- «Тотального диктанта–2023» не будет в Краснодаре и Сочи