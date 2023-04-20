Депутаты ЗСК единогласно поддержали присвоение Геленджику звания «Город воинской доблести»
Это произошло 20 апреля на 15-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края.
Кубанские парламентарии единогласно поддержали инициативу присвоить Геленджику звание «Город воинской доблести». За это решение проголосовали все 59 депутатов ЗСК.
«Инициатива исходила от самих ветеранов и общественности города. Больше 10 лет они по крупицам собирали факты подтверждающие вклад жителей курорта в Великую Победу», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
При обсуждении этого вопроса на заседании ЗСК выступил мэр Геленджика Алексей Богодистов. Он изложил все исторические факты и доводы, подтверждающие право года на присвоение звания «Город воинской доблести».
«13 лет Геленджик ждал сегодняшнего дня. Присвоение нашему курорту звания «Город воинской доблести» с уверенностью можно назвать исторической вехой», — написал Богодистов в Telegram.
Глава города поблагодарил всех, кто в разные годы вел работу в этом направлении — проводил исследования и собирал документы.
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