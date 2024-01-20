Депутаты разработали законопроект о лишении имущества за фейки об армии

Об этом 20 января сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Обсуждали с вами вопрос о необходимости наказания негодяев, в том числе деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почетных званий», — написал спикер Госдумы в Telegram.

По словам Володина, законопроект внесут в Госдуму 22 января. В документе отмечается список преступлений, за которые предусмотрена такая ответственность:

— Распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ;

— Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;

— Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ;

— Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации;

— Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

— Призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан;

— Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерации не участвует, или иностранных государственных органов;

— Реабилитация нацизма.

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