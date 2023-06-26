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Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру провести проверку фастфуда по всей России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-gosdumy-prosyat-genprokuraturu-provesti-proverku-fastfuda-po-vsej-rossii
Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру провести проверку фастфуда по всей России
Фото freepik.com

После информации в СМИ о многочисленных случаях отравления в летних кафе депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести массовую проверку предприятий быстрого питания в регионах.

Поводом для такого обращения стало массовое отравление шаурмой 13 июня в Иркутской области. В результате отравился 101 человек, в том числе 22 ребенка. Из них 51 пострадавшего госпитализировали. После этого 22 июня в Волгоградской области четыре человека отравились после посещения суши-бара.

По словам депутатов, число подобных случаев летом резка возрастает. При этом, качество услуг продолжает снижаться в связи с действующим до конца года мораторием на проверки предприятий торговли.

«Согласно постановлению правительства, которым был введен мораторий на проверку, Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей», — цитируют «Известия» письмо в Генпрокуратуру за подписью депутата Госдумы Александра Якубовского.

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