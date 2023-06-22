В Красноармейском районе отравились 15 дорожных строителей

В Славянский межрайонный следственный отдел СКР по краю 21 июня поступило сообщение об отравлении сотрудников коммерческой организации.

По предварительным данным, с 20 по 21 июня в больницу Красноармейского района обратились работники коммерческой организации с признаками пищевого отравления.

Работники дорожной компании приехали в Красноармейский район, чтобы работать на стройке, они жили недалеко от станицы Марьянской в специально оборудованных жилых модулях. На территории рабочего городка имелся пищеблок и холодильники, в которых работники хранили самостоятельно купленные продукты. Всего с 20 по 21 июня 15 рабочих почувствовали недомогание и обратились за медпомощью в больницу.

По данному факту территориальный следственный отдел проводит доследственную проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. Специалисты взяли пробы продуктов, готовых блюд, воды, их направили в лабораторию. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По данным краевого Роспотребнадзора, зарегистрировали 6 случаев заболевания острой кишечной инфекции неуточненной этиологии среди сотрудников, которые занимались строительством дороги в Красноармейском районе. По факту регистрации случаев заболевания начали проводить эпидемиологическое расследование. В ходе расследования определили круг контактных лиц, выявили 9 человек с клиникой ОКИ, которые госпитализированы в инфекционное отделение Красноармейской ЦРБ. От контактных лиц также отобрали пробы, организовали медицинское наблюдение за всеми контактными лицами, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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