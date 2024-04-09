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Депутаты Госдумы подготовили закон о полном запрете продажи вейпов в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-gosdumy-podgotovili-zakon-o-polnom-zaprete-prodazhi-vejpov-v-rossii
Депутаты Госдумы подготовили закон о полном запрете продажи вейпов в России
Фото baomoi.com

С такой инициативой выступили депутаты сразу от нескольких партий: «Новый люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

В подготовленном законопроекте парламентарии предлагают полностью запретить в России продажу никотиновых и безникотиновых вейпов, а также розничную торговлю никотином.

Один из инициатором закона уточнил, что сейчас продолжается сбор подписей в поддержку проекта. Внести документ на рассмотрение в Государственную Думу планируют уже в ближайшее время, сообщает ТАСС.

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