Депутаты Госдумы подготовили закон о полном запрете продажи вейпов в России

С такой инициативой выступили депутаты сразу от нескольких партий: «Новый люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

В подготовленном законопроекте парламентарии предлагают полностью запретить в России продажу никотиновых и безникотиновых вейпов, а также розничную торговлю никотином.

Один из инициатором закона уточнил, что сейчас продолжается сбор подписей в поддержку проекта. Внести документ на рассмотрение в Государственную Думу планируют уже в ближайшее время, сообщает ТАСС.

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