С 1 января в России повысят акцизы на сигареты и табак

Депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий индексацию акцизов на табачную продукцию.

Уже с 1 января нового года ставки акцизов на табак и табачную продукцию вырастут на 3%. Документ предусматривает индексацию в 2025 и 2026 годах.

В новом году акциз на папиросы и сигареты вырастет до 2813 рублей за 1 тыс. штук +16% расчетной стоимости. В 2025 году — 2926 рублей +16%, в 2026 году — 3043 рубля +16%. Акциз на сигары вырастет до 301 рубля за штуку.

Акциз на нагреваемый табак вырастет до 9367 рублей за 1 кг, в 2025 году до 9742 рублей, а в 2026 до 10 132 рублей. На курительный, сосательный, жевательный, кальянный и трубочный табак акциз вырастет до 4448 рублей за 1 кг, в 2025 году до 4626 рублей, в 2026 до 4811 рублей, сообщает РИА «Новости».

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