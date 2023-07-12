Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Депутаты Госдумы от Краснодарского края вернутся домой для помощи Туапсинскому району

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-gosdumy-ot-krasnodarskogo-kraya-vernutsya-domoj-dlya-pomoshhi-tuapsinskomu-rajonu
Депутаты Госдумы от Краснодарского края вернутся домой для помощи Туапсинскому району
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Такое предложение в начале пленарного заседания Государственной Думы вынес председатель Вячеслав Володин.

«Вы знаете, что огромное количество осадков вызвали в Краснодарском крае стихийное бедствие. Поднялась вода в реках, выйдя из берегов, она несет угрозу и проблемы для жителей — сели, оползни. В этой связи давайте примем решение, чтобы наши коллеги — депутаты от Краснодарского края выехали в свои избирательные округа для оказания помощи жителям», — сказал Володин.

Он добавил, что глава Кубани Вениамин Кондратьев с самого утра работает и встречается с людьми.

«Будет очень хорошо, если депутаты и их помощники, которые находятся на территориях, подключатся к работе, сделают все, чтобы людей поддержать и помочь. Ситуация требует таких решений и поступков. Если мы такое решение примем, для наших коллег это будет поддержка, потому что завтра и послезавтра у нас дни пленарных заседаний, присутствовать на которых они обязаны», — цитирует Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы РФ.

В Туапсинский район уже вылетел депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

«Вылетаю в свой округ. Ситуация требует личного присутствия. В Тюменском работают мои помощники. Организуем раздачу питьевой воды и питания. Включились в работу по оценке ущерба и ликвидации последствий», — написал Сергей Алтухов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время ливня подтопило более 300 домов и 6 соцобъектов в Туапсинском районе.

Статьи
Почему нельзя пить воду после наводнения и подтоплений
Почему нельзя пить воду после наводнения и подтоплений
Как застраховать машину, чтобы защитить ее от наводнения
Как застраховать машину, чтобы защитить ее от наводнения
Семь причин, почему нельзя бить детей
Семь причин, почему нельзя бить детей
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Ученые рассказали об одобренном в России препарате для лечения рака у детей
Ученые рассказали об одобренном в России препарате для лечения рака у детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях