Депутаты Госдумы от Краснодарского края вернутся домой для помощи Туапсинскому району

«Вы знаете, что огромное количество осадков вызвали в Краснодарском крае стихийное бедствие. Поднялась вода в реках, выйдя из берегов, она несет угрозу и проблемы для жителей — сели, оползни. В этой связи давайте примем решение, чтобы наши коллеги — депутаты от Краснодарского края выехали в свои избирательные округа для оказания помощи жителям», — сказал Володин.
Он добавил, что глава Кубани Вениамин Кондратьев с самого утра работает и встречается с людьми.
«Будет очень хорошо, если депутаты и их помощники, которые находятся на территориях, подключатся к работе, сделают все, чтобы людей поддержать и помочь. Ситуация требует таких решений и поступков. Если мы такое решение примем, для наших коллег это будет поддержка, потому что завтра и послезавтра у нас дни пленарных заседаний, присутствовать на которых они обязаны», — цитирует Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы РФ.
В Туапсинский район уже вылетел депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
«Вылетаю в свой округ. Ситуация требует личного присутствия. В Тюменском работают мои помощники. Организуем раздачу питьевой воды и питания. Включились в работу по оценке ущерба и ликвидации последствий», — написал Сергей Алтухов в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время ливня подтопило более 300 домов и 6 соцобъектов в Туапсинском районе.