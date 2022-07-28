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Депутаты ГД и власти Тихорецкого района свели благотворительный футбольный матч к ничьей — 7:7

Политика
28.07.2022 17:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputaty-gd-i-vlasti-tihoretskogo-rajona-sveli-blagotvoritelnyj-futbolnyj-match-k-nichej-7-7
Депутаты ГД и власти Тихорецкого района свели благотворительный футбольный матч к ничьей — 7:7
Депутаты ГД и власти Тихорецкого района свели благотворительный футбольный матч к ничьей — 7:7

Благотворительный матч по футболу между депутатами разного уровня и сотрудниками администрации Тихорецкого района прошел 27 июля на тихорецком стадионе «Труд».

Инициатором спортивного поединка стали депутат Госдумы Дмитрий Лоцманов, его коллеги от Краснодарского края, а также руководство Тихорецкого района.

За команду законотворцев играли депутаты Госдумы РФ Дмитрий Ламейкин, Дмитрий Лоцманов, Евгений Первышов, Андрей Дорошенко, председатель Совета депутатов Тихорецка Сергей Носов. В команду администрации Тихорецкого района вошли глава муниципалитета Анатолий Перепелин, мэр Тихорецка Евгений Голубь, глава Алексеевского сельского поселения Николай Михайлов и сотрудники администрации. Игра завершилась со счетом 7:7.

После благотворительного матча Евгений Первышов, Андрей Дорошенко, Эдуард Кузнецов, Дмитрий Ламейкин, Дмитрий Лоцманов и Сергей Носов отправились на территорию Луганской народной республики.

Жителям ЛНР передали более 35 т продуктов и средства личной гигиены. Их закупили на средства депутатов и предпринимателей Краснодарского края.

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