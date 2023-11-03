Депутат Тумусов: детей из Якутии оскорбляют по национальному признаку в Сириусе

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов заявил, что в образовательном центре «Сириус» детей родом из республики оскорбляют по национальному признаку.

По его словам, родители прислали видео, где один из учеников показывает напоминающий нацистское приветствие жест. Ученики несколько раз обращались к кураторам, но результатов это не дало — нападки и оскорбления продолжились. Многие родители готовы забрать своих детей, в том числе воспитанников балетной школы.

Депутат направил запрос руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой с просьбой принять соответствующие меры. Там ему сообщили, что ответить смогут только через шесть дней — в связи с праздниками.

«Впереди праздничные дни, и непонятно, что может за это время произойти. Поэтому я, беспокоясь о безопасности наших детей, сделал второй депутатский запрос на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Надеюсь, что все адресаты быстро среагируют», — написал Федот Тумусов в Telegram.

Читайте также: в Геленджике ребенок напугал весь город, выдумав историю о своем похищении.