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Депутат предложил официально закрепить День грибника в России

Общество
02.09.2022 07:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-predlozhil-ofitsialno-zakrepit-den-gribnika-v-rossii
Депутат предложил официально закрепить День грибника в России
Фото depositphotos.com

Неформально праздник отмечают 3 октября. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой закрепить эту дату за Днем грибников и учредить Всероссийский фестиваль грибов и ягод.

С таким предложением законодатель обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву.

Автор инициативы отметил, что движение грибников в стране не пользуется поддержкой государства и носит стихийный характер.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, который бы стал местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны», — цитирует текст обращения RT.

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