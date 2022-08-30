Сезон тихой охоты: врач предупредил об опасности отравления грибами

Видео канала «Кубань 24»

Жители Краснодарского края готовятся к осеннему грибному сезону. В регионе прошли дожди, и лесной урожай можно будет собирать уже через несколько дней.

Однако медики напомнили, что невинное хобби может стоить жизни, если относиться невнимательно к добыче. Даже если один ядовитый гриб попал в лукошко, нужно выбрасывать все, что в него собрали. Врачи посоветовали изучить правила первой помощи, ведь из леса не всегда можно оперативно доставить человека в больницу.

«Важно обеспечить промывание, то есть вывести токсины из организма, промывать до чистых вод. Обязательно много пить воды, чтобы токсины выводились из почек. Если человека знобит, нужно укрыть его, обеспечить комфортную температуру. Если человек без сознания, надо положить его на бок, чтобы обеспечить проходимость дыхательных путей», — сообщила главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Краснодарского края Наталья Корочанская.

Нанести вред здоровью могут даже самые безобидные грибы, если они растут в загрязненной почве. Поэтому нельзя собирать их у дороги или рядом со свалками.

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