Депутат попросил мэра Сочи Прошунина запретить фейерверки на курорте

К главе Сочи Андрею Прошунину обратился депутат ЗСК, заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Арменак Тозлян.

По его словам, в знак солидарности и поддержки бойцов спецоперации от проведения салютов и фейерверков отказались уже в 34 регионах России. Однако его предложение в первую очередь связано с обеспечением безопасности жителей и гостей Сочи.

«Сейчас есть специально подготовленные площадки для разрешенного использования пиротехники. Однако предлагаю рассмотреть полный запрет для усиления общественной безопасности. Ожидаю ответственного и взвешенного решения по этому вопросу. Надеюсь на понимание и поддержку широкой общественности в вопросах безопасности жизни и здоровья граждан», — написал Арменак Тозлян в Telegram.

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