Депутат Милонов призвал ввести уголовную ответственность для астрологов

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на публикации о том, что началась очередная фаза ретроградного Меркурия.

Милонов назвал астрологические прогнозы «интеллектуальным сатанизмом-мракобесием, приправленным дрожжами инфоцыганства» и призвал ввести за них уголовную ответственность.

«За публикацию всякой белиберды типа астрологических прогнозов, зодиакальных предсказаний натальных карт и прочей ерунды надо привлекать к уголовной ответственности за оскорбление здравого смысла и памяти русских подвижников-просветителей», — сказал Милонов.

Он также предположил, что астрологами руководит «кто-то из-за рубежа», потому что сводить людей с ума выгодно.

«Выгодно, чтобы люди не верили в правильные ценности, а сходили с ума от этой ерунды. Потому что только сумасшедший может верить в предсказания какой-то тетки или мужика, одетых в черные одежды, которые, поднимая глаза кверху, говорят о том, какое будет ваше будущее. Я считаю, что на русской земле нет места инфоцыганам-астрологам, я думаю, что пришло время большой чистки», — цитирует Милонова «Осторожно Media».

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