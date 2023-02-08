Депутат из Тимашевского района отправился добровольцем на СВО

Депутат Совета Тимашевского района, являющийся членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Виталий Щевелев решил отправиться в зону проведения специальной военной операции добровольцем.

«Решение помочь по-максимуму ребятам на фронте зрело давно. Месяц назад приехали с гуманитаркой в Донецк, посмотрел в глаза ребятам, которые забирали посылки от близких, некоторые из них с ранениями, и не смог остаться в стороне», — рассказал Щевелев.

Он добавил, что ранее вместе с однопартийцами занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи в Донбасс, а также размещал беженцев в Тимашевском районе.

Щевелев подчеркнул, что добровольно решил отправиться в зону СВО ради будущего Родины, которое он видит в мирной и независимой стране. В Тимашевском районе его проводили родственники, друзья и глава муниципалитета Андрей Палий. Для Щевелева уже приобрели спецоборудование, сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

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