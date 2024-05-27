Депутат из Отрадненского района лишился должности после проверки прокуратуры

Прокуратура Отрадненского района провела проверку требований антикоррупционного законодательства. По результатам проверки муниципальный депутат, совершивший коррупционное правонарушение, освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Уточняется, что им не была исполнена обязанность по принятию мер по урегулированию конфликта интересов.

По данным прокуратуры, мужчина также занимал руководящую должность в единственной коммерческой организации, осуществляющей в сельском поселении деятельность по забору и очистке воды. Также организация занималась распределение воды для питьевых и промышленных нужд, строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения и строительством гидротехнических сооружений. На сессии Совета депутатов поселения он проголосовал за выделение на строительство водопровода более 352 тыс. рублей.

Прямой контракт на капремонт водопроводной линии водопровода эту сумму заключили вне конкурсных процедур. Таким образом возник конфликт интересом — личная заинтересованность депутата могла повлиять на надлежащее исполнение полномочий.

Отмечается, что меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов он не принял.

Это стало основанием для досрочного прекращения полномочий депутата в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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