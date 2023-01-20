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Депутат Госдумы Сергей Алтухов поможет жительнице Кубани, которую лишили гражданства спустя 30 лет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/deputat-gosdumy-sergej-altuhov-pomozhet-zhitelnitse-kubani-kotoruyu-lishili-grazhdanstva-spustya-30-let
Депутат Госдумы Сергей Алтухов поможет жительнице Кубани, которую лишили гражданства спустя 30 лет
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Светлана Студенникова переехала из Донецкой области в Краснодарский край 30 лет назад. На Кубани она окончила школу, вуз, дважды была замужем и родила троих детей. За это время женщина четыре раза обновляла российский паспорт.

Однако когда она в 45 лет обратилась в госуслуги, чтобы снова обновить документ, выяснилось, что паспортный стол считает ее лицом без гражданства. Причиной стало отсутствие 30 лет назад в ее паспорте вкладыша гражданина РФ. Студенниковой планируют выдать документ лица без гражданства. Процедура вступления в гражданство может занять 2-3 года. Об этом женщина рассказала каналу «Осторожно, новости».

Региональная общественная приемная «Единой России» обратила внимание на публикацию. Депутат Сергей Алтухов связался со Студенниковой, изучил документы и организовал прием в районном паспортном столе. Он сообщил, что уже 20 января женщина подаст требуемые документы, и процесс пойдет.

«Что так задело лично меня в этой ситуации? Человек 30 лет жил и трудился на Кубани. Учился, создавал семью, родил троих детей. Налоги платил. А потом вдруг из-за какой-то ошибки стал изгоем — лицом без гражданства. Решение данного вопроса будем сопровождать до конца», — написал Алтухов в Telegram.

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